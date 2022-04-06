13-річна Софія, яка після обстрілу окупантів три тижні жила з уламком в голові, пригадала атаку росіян і розповіла про свою мрію

13-річна Софія, яка після обстрілу окупантів три тижні жила з уламком в голові, пригадала атаку росіян і розповіла про свою мрію

Металевий фрагмент російського снаряду зупинився посередині між півкулями головного мозку.

13-річна дівчинка Софія, з голови якої лікарі "Охматдиту" дістали уламок російського снаряда після обстрілу окупантів 5 березня, до повномасштабного нападу РФ навчалася у 7 класі, цікавилася анатомією, захоплювалася малюванням і вчилася грати на гітарі. Утім, після 5 березня її життя кардинально змінилося.

Про це розповідають в "Охматдиті".

Відомо, що окупанти обстріляли село на Миколаївщині, де мешкала дівчинка, з неба 5 березня. На момент російської атаки дитина з мамою заклеювала вікна скотчем, щоб вберегтися від ударної хвилі.

"Соня погано пам’ятає, як все відбулося. Вона каже, що почула свист ракети, а її мама крикнула: "Соня, тікай!". Дівчинка встигла зробити три кроки, коли до її скроні залетів металевий уламок. Вона впала на землю та знепритомніла... Металевий фрагмент потрапив глибоко в голову: він зупинився посередині між півкулями головного мозку", - йдеться в повідомленні.

У результаті обстрілу будинок родини рознесло вщент: на кухні тепер на місці даху — дірка, замість стелі видно небо. Через обстріл окупантів також отримала поранення обличчя мама дівчинки — зачепило судину біля перенісся. Усе обличчя пані Людмили було залите кров’ю.



Після атаки Софію ушпиталили до лікарні в Миколаєві, де під обстрілами місцеві лікарі зробили їй операцію, але дістати уламок не змогли. Деякий час Соня була в медикаментозному сні.

"Майже чотири тижні Соня жила з уламком в голові — діставати його було дуже небезпечно. У дитини майже не працювали праві кінцівки. Увесь цей час вона страждала від головного болю", - розповідають лікарі.

Зрештою 29 березня дівчинку з мамою госпіталізували до "Охматдиту". На той момент уламок в голові дитини вже викликав запалення. Лікарі "Охматдиту" провели операцію й успішно видалили уламок, який був біля величезної судини мозку.

"Мама дівчинки розповідає, що Соня дуже чекала на операцію, аби "голова нарешті перестала боліти". Коли після хірургічного втручання донька прийшла до тями, одразу почала дякувати лікарям. Зараз Софія продовжує лікування в "Охматдиті", - додають медики.

Нині з дівчинкою займаються реабілітологи, вона потроху вчиться підіймати праву руку, щоб скоріше повернутися до улюбленого малювання. Наступне літо Софія мріє провести у своєму рідному селищі на Миколаївщині, хоче ходити купатися на ставок, ловити вужів та грати на гітарі.

Також тепер у дівчинки з’явилася заповітна мрія - чорна семиструнна гітара, на якій вона буде грати після перемоги України над Росією, яка по-звірськи вбиває мирних людей і навіть дітей.

Нагадаємо, російські окупанти від початку війни в Україні вбили 167 дітей.

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