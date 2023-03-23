13 танків і сотні окупантів: Генштаб оновив втрати росіян на фронті

За минулу добу лави "200-х" поповнили ще понад 600 росіян.

Загальні бойові втрати Росії становлять 168 150 солдат.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 23.03.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 168 150 (+660) осіб ліквідовано

танків ‒ 3570 (+13)

бойових броньованих машин ‒ 6898 (+11)

артилерійських систем – 2608 (+19)

РСЗВ – 511 (+2)

засоби ППО ‒ 273 (+1)

літаків – 305

гелікоптерів – 290

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2203 (+20)

крилаті ракети ‒ 909

кораблі /катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5452 (+18)

спеціальна техніка ‒ 273 (+3)

Раніше Генштаб повідомив, що противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, на інших - обороняється. Минулої доби підрозділами Сил оборони відбито 83 ворожих атаки на східній ділянці фронту.

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