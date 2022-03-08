13-й день війни: загальні бойові втрати серед особового складу окупантів перевищили 12 тисяч

13-й день війни: загальні бойові втрати серед особового складу окупантів перевищили 12 тисяч

Дані уточнюються.

Станом на 8 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів перевищили 12 тисяч осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 (включно) орієнтовно склали:

особового складу - майже 12 тисяч осіб

танків ‒ 303 од.

бойових броньованих машин ‒ 1036 од.

артилерійських систем –120

РСЗВ - 56

засоби ППО - 27

літаків – 48

гелікоптерів – 80 од

автомобільної техніки - 474

кораблі / катери - 3 од

цистерн з ПММ - 60

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7

У ЗСУ зазначають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

ТСН.ua

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, нанесши серію ракетних та авіаударів по нашим містам, зокрема і по Києву. Війна триває вже 13-й день.