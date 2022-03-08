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13-й день війни: загальні бойові втрати серед особового складу окупантів перевищили 12 тисяч

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13-й день війни: загальні бойові втрати серед особового складу окупантів перевищили 12 тисяч

Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Дані уточнюються.

Станом на 8 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів перевищили 12 тисяч осіб. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 (включно) орієнтовно склали:

  • особового складу - майже 12 тисяч осіб
  • танків ‒ 303 од.
  • бойових броньованих машин ‒ 1036 од.
  • артилерійських систем –120
  • РСЗВ - 56
  • засоби ППО - 27
  • літаків – 48
  • гелікоптерів – 80 од
  • автомобільної техніки - 474
  • кораблі / катери - 3 од
  • цистерн з ПММ - 60
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7

У ЗСУ зазначають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

© ТСН.ua
ТСН.ua

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, нанесши серію ракетних та авіаударів по нашим містам, зокрема і по Києву. Війна триває вже 13-й день.

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