13-й день війни: загальні бойові втрати серед особового складу окупантів перевищили 12 тисяч

Дані уточнюються.
Станом на 8 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів перевищили 12 тисяч осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 07.03 (включно) орієнтовно склали:
- особового складу - майже 12 тисяч осіб
- танків ‒ 303 од.
- бойових броньованих машин ‒ 1036 од.
- артилерійських систем –120
- РСЗВ - 56
- засоби ППО - 27
- літаків – 48
- гелікоптерів – 80 од
- автомобільної техніки - 474
- кораблі / катери - 3 од
- цистерн з ПММ - 60
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7
У ЗСУ зазначають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, нанесши серію ракетних та авіаударів по нашим містам, зокрема і по Києву. Війна триває вже 13-й день.