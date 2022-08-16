130 прильотів – по Сумській області: окупанти атакували п’ять громад з артилерії та мінометів

Російські війська протягом 16 серпня 12 разів відкривали вогонь по територіях Сумської області, а саме – Хотінської, Білопільської, Миколаївської (сільської), Шалигинської і Краснопільської громад.

Внаслідок обстрілів зафіксовано близько 130 прильотів.

Про це очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив у Мережі.



Так, вранці у Хотінській громаді загарбники вели вогонь з гранатомета. Було зафіксовано 26 прильотів.

Вдень у Білопільській громаді з території Росії понад годину тривав мінометний обстріл − 20 прильотів. Мінометна атака по громаді продовжилася увечері – 23 прильоти. Цю ж громаду ввечері окупанти обстрілювали зі ствольної артилерії з території РФ − 5 прильотів.

Вдень у Миколаївській громаді російські війська влаштували обстріл зі 122-міліметрової ствольної артилерії. Зафіксовано 20 прильотів.

Шалигінська громада була під ворожим вогнем зі ствольної артилерії – загалом за день 21 приліт.

Краснопільську громаду російські війська обстріляли мінометами зі своєї території – 12 прильотів за день.

"На щастя – без постраждалих. По вечірніх обстрілах уточнюється інформація щодо руйнувань", – резюмував Живицький.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відреагував на обстріли російськими військами мирних міст України та повідомив про постійні дуже потужні атаки на Донбасі.

Ціна врожаю: на Сумщині підірвався комбайнер, який збирав пшеницю

Читайте також: