130 загиблих росіян та знищення ворожих складів боєприпасів: яка ситуація на півдні України

130 загиблих росіян та знищення ворожих складів боєприпасів: яка ситуація на півдні України

Українськими ракетно-артилерійськими підрозділами і авіацією протягом доби нанесено 10 уражень позицій противника.

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України станом на вечір 17.05.2022.

Про це інформує оперативне командування "Південь".

На лінії зіткнення в Миколаївській та Херсонській областях продовжується ведення бойових дій. Ворог як і раніше позбавлений можливості просування вперед, облаштовує свої позиції, намагаючись закріпитися, переходить до оборони. Однак, продовжуються обстріли наших позицій з мінометів та ствольної артилерії.

У відповідь нашими ракетно-артилерійськими підрозділами і авіацією протягом доби нанесено 10 уражень позицій противника. Внаслідок чого втрати ворога за добу склали 130 рашистів та 26 одиниць техніки, серед яких авіадесантна самохідна артилерійсько-мінометна установка, 3 модернізованих танки Т-72Б3, 10 одиниць броньованої та 12 – автомобільної техніки.

В районі П’ятихатки та Степанівки, на Херсонщині, знищено 2 ворожих склади боєприпасів.

Агентурну мережу РФ, яка мала забезпечити проникнення ворожих ДРГ у Миколаїв знешкоджено фахівцями Служби безпеки України. Встановлено, що агентурна група з 5 місцевих жителів була сформована резидентом під кураторством генерала російських окупаційних сил.

Корабельне угруповання військово-морських сил ворога – в готовності до нанесення ракетних ударів щонайменше тридцятьма крилатими ракетами.

На Одещині ситуація стабільна і контрольована. Силами оборони вжито заходів для забезпечення надійної охорони державного кордону, зокрема і на ділянці з невизнаною Придністровською Молдовською республікою. Провокації у вигляді інформаційних вкидів та імітацій терактів по той бік кордону не переконливі і успіхів не мають.

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"Але ми пильнуємо і напоготові. Не давайте і ви ворогу шансів зламати вашу волю і віру в Перемогу. За сигналами тривоги дійте впевнено і оперативно, інформацію перевіряйте ретельно і довіряйте тільки офіційним джерелам. Все буде Україна! Разом до Перемоги!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українські артилеристи знищили батарею самохідного зенітно-ракетного комплексу "Бук".

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