138 вильотів авіації: російські війська нарощують темпи проведення наступу – Міноборони

Речник Міноборони України Олександр Мотузяник повідомив 27 квітня про те, що російські війська нарощують темпи проведення наступальної операції. Зокрема, авіація РФ виконала 138 літакових вильотів.

Із виконаних російськими окупантами вильотів щонайменше 38 – для ураження об'єктів у Харківській та Донецькій областях.

Про це Мотузяник розповів на брифінгу в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Ворог нарощує темпи проведення наступальної операції. Практично на всіх напрямках агресор здійснює інтенсивний вогневий вплив. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках, де окупант готує додаткові підрозділи для участі у бойових діях. Не припиняються ракетні та авіаційні удари по військових на всій території України", – розповів речник Міноборони.

Зокрема, оперативно-тактична авіація Повітряно-космічних сил збройних сил Росії виконала 138 літакових вильотів, із них принаймні 38 ­– для ураження об'єктів у Харківській і Донецькій областях.

Мотузяник наголосив на загрозі продовження ракетно-авіаційних ударів по об'єктах України з території Білорусі. Так, задля посилення адміністративного поліцейського режиму до прикордонної зони в Білорусі та до Брянської області додатково введено підрозділи зі складу Росгвардії.

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"Продовжується посилення охорони кордону спеціальними технічними засобами спостереження та вдосконалюється інженерне обладнання позицій у районах пунктів пропуску. Надалі не виключається проведення демонстраційних дій вздовж державного кордону з Україною, щоб скувати наші війська", – розповів речник українського Міноборони.

Нагадаємо, 26 квітня радник голови Офісу президента Олексій Арестович припустив, що повномасштабна війна в Україні не завершиться до кінця 2022 року.

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