14-річна дівчинка з Бучі, яку зґвалтували 5 окупантів, планує залишити дитину

14-річну дівчину з Бучі, яку зґвалтували п’ятеро російських окупантів, завагітніла і планує залишити дитину.

Лікарі попередили: якщо жертва зробить аборт, то імовірно, не зможе більше мати дітей.

Про це пише "Радіо Свобода".

Психологиня Олександра Квітко розповіла, що працює із п’ятьма дівчатами віком 14-18 років, які завагітніли через зґвалтування російськими солдатами. Росіяни ґвалтували не лише жінок, але і чоловіків та малих дітей. Наймолодшій постраждалій, з якою працює Олександра, 10 років.

Омбудсменка Людмила Денісова повідомила, що наразі відомо лише про 12 випадків вагітності серед постраждалих від зґвалтувань окупантів.

Українки, які завагітніли після зґвалтувань росіянами і наразі перебувають у Польщі, не можуть перервати небажану вагітність. Польське законодавство щодо абортів дуже суворе.

Голова правління "Центру громадянських свобод" Олександра Матвійчук написала у Twitter, що польські психологи іноді закликають українок, яких зґвалтували російські солдати, зберегти дитину.

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"Так вони руйнують життя обох", – зазначила Матвійчук.

За її словами, скільки саме людей постраждали від сексуального насилля на війну, точно встановити неможливо.

"Сексуальне насильство на війні – це найбільш прихований злочин. І на кожну дівчину чи жінку, яка готова бодай конфіденційно розказати про це правозахисникам чи правоохоронним органам є велика кількість інших людей, які будуть мовчати роками", – каже Матвійчук.

Раніше повідомлялося, що окупанти в Рубіжному викрали та кілька днів ґвалтували жінку, поки вдома на неї чекали діти.

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