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15 випадків, коли відстрочення від мобілізації можуть анулювати: повний перелік

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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15 випадків, коли відстрочення від мобілізації можуть анулювати: повний перелік

Коли анулюють відстрочку від призову

В яких випадках відстрочення від мобілізації може бути анульованим, читайте в матеріалі ТСН.ua

У статті 23 Закону про Мобілізаційну підготовку і мобілізацію перераховані всі підстави для отримання відстрочення під час загальної мобілізації. Якщо ці підстави зникають, обставини змінюються, відстрочка може бути анульованою. Підстави для скасовування бронювання прописані у пункті 12 Порядку бронювання військовозобов'язаних. Розповідаємо, у яких випадках, відстроченняа може бути анульованим.

За яких підстав відстрочення від мобілізації може бути анулюваним:

  • Інвалідність не підтверджена комісією МСЕК.
  • Непридатність до військової служби протягом 6 місяців не підтверджена ВЛК.
  • Досягнення віку 18 років однієї з трьох дітей на утриманні чоловіка.
  • Зникнення необхідності опіки за родичем з інвалідністю І/II групи (чоловік, дружина, батьки, матері).
  • Зникнення необхідності піклування за хворою дитиною або дитиною з інвалідністю до 18 років або повнолітньою дитиною з інвалідністю І/II групи.
  • Зникнення необхідності опіки за хворими чоловіком-дружиною або батьками чоловіка/дружини, призначеної раніше після висновку МСЕК.
  • Зникнення необхідності піклування за недієздатною особою.
  • Втрачено статус народного депутата.
  • Звільнення особи зі служби в установі, яка є в переліку частини 14 статті 23 Закону.
  • Закінчення навчання у ВНЗ, на аспірантурі та докторантурі та звільнення з посади у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових установах та організаціях, закладах професійної (професійно-технічної) чи загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки наукових і науково-педагогічних працівників.
  • Закінчення строку дії бронювання і не відновлення його.
  • Завершення підприємством, установою, організацією, що надала бронювання, виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування.
  • Завершення підприємством, установою, організацією, що надала бронювання, виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань.
  • Позбавлення підприємства, установи й організації, що надала бронювання, статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період уповноваженим органом.
  • Ліквідації органу влади чи підприємства, установи та організації, які надають бронювання.
  • Звільнення військовозобов'язаного з органу влади чи підприємства, установи й організації, що надала бронювання.

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