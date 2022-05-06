150 людей із "Азовсталі" уже отримують необхідну допомогу — Зеленський

Український президент запевнив, що тривають пошуки рішення для порятунку українських військових, які героїчно тримають оборону в Маріуполі.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, як відбувається рятувальна операція з Маріуполя.

Про це він говорив у традиційному зверненні проти ночі 6 травня.

За словами президента, при сприянні Організації Об'єднаних Націй і Міжнародного комітету Червоного Хреста, минулої доби вдалося вивезти частину людей із заблокованого російськими окупантами міста. Наразі вони перебувають на шляху до безпечної території.

“Вже понад 150 людей із "Азовсталі" і ще більш як 300 людей із самого Маріуполя та околиць, які цього тижня вийшли гуманітарним коридором, отримують усю допомогу, яка їм зараз дуже потрібна. Медичну, відновлення документів, грошову допомогу, звʼязок із рідними, з близькими, із сім’ями”, - повідомив Зеленський.

Водночас український лідер наголосив, що російські обстріли та штурм "Азовсталі" не припиняються, тому потрібно вивезти звідти насамперед цивільних – жінок, дітей. “Просто уявіть це пекло! А там діти! Більш як два місяці постійних обстрілів, бомбардувань, постійної смерті поруч... Очікуємо дієвого режиму тиші”, - підкреслив Володимир Зеленський.

Також, за його словами, тривають пошуки рішення для порятунку наших військових - “героїв, які тримають оборону Маріуполя проти переважаючої кількості окупантів”.

“Там різні підрозділи. У них багато поранених. Але вони не здаються. Вони тримають позиції. Не здаємося й ми. Щоденно вся команда шукає такий варіант, який дасть змогу гарантувати безпеку цим людям. І я вдячний усім, хто допомагає. Усім, хто запропонував посередництво та вкладає свої зусилля у те, щоб українці були врятовані”, - наголосив президент.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують штурмувати "Азовсталь" у Маріуполі. Українські воїни під щільним вогнем противника тримають оборону.

71-й день війни: Зеленський звернувся до українців та британців

Читайте також: