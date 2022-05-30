155-мм самохідні гаубиці FH70: особливості, характеристики артилерійської системи з двигуном

Наші бійці отримали артилерійські системи "натівського" калібру 155 мм, що можуть стріляти на дальність до 30 км - європейські причіпні саморухомі гаубиці FH70. Про можливості гармати FH70, особливості - в матеріалі ТСН.ua

Оперативне командування "Захід" 26 травня повідомило, що гаубиці FH70 калібру 155-мм уже нищать ворога на передовій.

У порівнянні з гаубицями М777, які Україна отримала від Канади, США та Австралії, FH70 - старіші системи, які розроблялися ще в 70-х роках. Але, попри це артилерійська система FH70 є досить ефективною, від інших гаубиць 155 мм калібру її відрізняють ряд особливостей.

Історія створення гаубиці FH70

Гаубицю почали розробляти ще в 1969 році Велика Британія та ФРН, у 1970 році приєдналася Італія. FH70 повинна замінити американську 155-мм гаубицю M114. Основними вимогами до нової гаубиці були створити знімний допоміжний блок живлення, збільшити запас ходу без допомоги 24 — 30 км, збільшити кількість та інтенсивність пострілів (можливість серії 3 пострілів за 15 — 20 секунд, 6 пострілів на хвилину протягом короткого періоду), створити гаубицю, яка б могла стріляти всіма боєприпасами натівського калібру, а також новим асортиментом боєприпасів. У 1976 році гаубицю взяли на озброєння. Сьогодні саморухома гаубиця є в арсеналі Німеччини, Італії, Великої Британії, Японії, Естонії, Норвегії, Нідерландів, інших країн.

Особливості та можливості причіпної саморухової гаубиці FH70

Гаубиці може самостійно пересуватися на невеликі відстані.

FH70 належить до класу саморухомих артилерійських систем завдяки двигуну Volkswagen об’ємом у 1,7 літра, який не лише живить гідравліку гармати при переведенні її в бойовий стан або згортанні, а й дозволяє гаубиці самостійно рухатись. Дальність пересувань гармати - до 20 км зі швидкістю - до 16 км/год.

Дальність стрільби

Завдяки тому, що FH70 155-мм гаубиця з довжиною ствола у 39 калібрів та клиновим затвором дальність її стрільби становить до 24,7 км звичайним снарядом та до 30 км активно-реактивним боєприпасом. Максимальна дистанція стрільби FH70 така сама як в американській гаубиці M777. Але через те, що FH70 розроблялася ще у 70-рока, вона майже вдвічі важча за американську гаубицю, важить 9 тонн.

Причііпні гаубиці FH70

Темп стрільби

Для прискорення темпу стрільби, гаубицю частково автоматизували. Для цього був встановлений лоток, який самостійно завантажує снаряд у казенник. Але власноруч потрібно закласти заряди. Завдяки цьому прискорюється зарядження гаубиці - коли один снаряд заряджений, 2-й у лотку, 3-й у того, хто заряджає. Напівавтоматична система завантаження працює за будь-якого кута підйому ствола гармати. Завдяки цьому прискорюється темп пострілів - перші 3 постріли відбуваються за 15 сек, загалом, 6 пострілів за хвилину.

Обслуговування гаубиці

Гаубиця складається з самої артилерійської частини, люльки з противідкотним пристроєм та напівавтоматичним механізмом, який заряджає снаряди. В обслуговуванні гаубиці бере участь 8 бійців, але цю гаубицю можна використовувати з мінімальною обслугою в 4 бійці.

гаубиці FH70

Технічні характеристики FH70

Калібр: 155 мм.

Довжина ствола: 39 калібрів.

Довжина зброї в похідному/бойовому положенні: 9,8/12,43 м.

Ширина зброї в похідному/бойовому положенні 2,20/9,8 м.

Висота зброї в похідному/бойовому положенні 2,56/2,19 м.

Кут вертикального наведення: від -5° до +70°

Кут горизонтального наведення: 56° (по 28° праворуч та ліворуч).

Маса зброї: 9600 кг.

Дальність стрільби: 24,7 км звичайним снарядом, до 31,5 км – активно-реактивним.

Початкова швидкість снаряда 827 м/с.

Час переведення з похідного становища до бойового 4 хв.

Максимальна швидкість буксирування 100 км/год.

Розрахунок: 8 осіб (4 особи).

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