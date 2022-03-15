16 березня не буде проводитись евакуація жителів Київської області - Верещук

16 березня не буде проводитись евакуація жителів Київської області - Верещук

Також Верещук повідомила, що завтра розпочнуть евакуацію людей з міста Ізюм, що зазнає значних ворожих обстрілів.

Через зміну та продовження комендантської години завтра, 16 березня, не буде проводити евакуація із населених пунктів Київської області.

Про це 15 березня заявила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Завтра ми плануємо продовжити роботу гуманітарного коридору для Маріуполя, а також розпочати евакуацію людей з міста Ізюм (Харківська область - ред.). У зв'язку з веденням цілодобового комендантського часу евакуація в Київській області, на жаль, проводитись не буде", - сказала Верещук.

Раніше віцепрепрем'єрка повідомила, що із дев'яти погоджених гуманітарних коридорів спрацювало сім. Завдяки ними вдалося вивести 28 тисяч 893 людини із міст, які заблоковані окупантами.

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