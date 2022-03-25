16-річна харків’янка почала народжувати просто у черзі на кордоні: маленький син змінив плани родини

16-річна харків’янка почала народжувати просто у черзі на кордоні: маленький син змінив плани родини

Тепер сім’я у Львові і планує похрестити малюка.

У вагітної школярки-біженки з Харківщини перейми почалися просто в черзі на пункті пропуску за кордон до Польщі. 16-річна Настя з Лозової не витримала тисняви на пішохідному перетині кордону. Нині юна мама і бабуся - на Львівщині, й кажуть, що передчасною появою дитина вирішила за них - залишитися в рідній країні.

Про це йдеться в ТСН.

«Дуже важко вагітність протікала, тому хотіли ми хотіли перетнути кордон», - каже мама породіллі.

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Останні тижні вагітності шістнадцятирічна Настя провела у підвалі магазину рідного міста Лозова. Вивозити за кордон доньку якнайдалі від війни, вирішила мама.

У пішохідній черзі вагітній школярці стало погано і почались передчасні перейми. «Були перейми, забрала швидка. Ми народили хлопчика Діму, 3800», - розповідає молода мама.

Немовля з перших днів у волонтерському центрі Новояворівска, що неподалік кордону. Тут малюку дали усе необхідне і поселили родину в кімнату в гуртожитку училища серед таких самих втікачів від війни. У гуртожитку Настя обживається і визнає - син вирішив за них - не покидати рідну країну. «Він «виліз» у 38,5, а мав сидіти до 40 тижня ,спеціально, щоб я не поїхала, а я і не хотіла фактично їхати, у мене були сльози», - розповідає дівчина.

У тимчасовій оселі родина зізнається, поки тут на Львівщині звучать сирени та падають ракети - все ще страшно. «Найгірше, що могло передбачити, що в мене онук народиться у війну», - каже бабуся хлопчика.

«Страшно за дитину, вбивають дітей» , - додає Настя.

Але життя не відкладають, уже планують хрестини і знайшли хрещену, яка допомагає родині на новому місці.

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