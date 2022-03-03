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160 годин оборони: Резніков заявив, що РФ не витримала і почала втрачати ініціативу

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160 годин оборони: Резніков заявив, що РФ не витримала і почала втрачати ініціативу

УНІАН

Резніков закликав громадян знищувати тилові колони військ РФ.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що настав час посилити тиск на ворога і переходити до тотального спротиву російським окупантам, які напали на Україну 24 лютого і нині втрачають ініціативу у наступі.

Про це голова Міноборони 2 березня написав у Facebook.

"160 годин оборони. Росія не витримала і почала визнавати втрати. Це сталося завдяки героїзму наших захисників і захисниць. А також завдяки бійцям інформаційного фронту, які прорвали інформаційну блокаду. Час посилити тиск на ворога, який втратив ініціативу. Час перейти до тотального опору", - сказав він.

За його словами, українська армія успішно зустрічає лобові атаки російських окупантів. Спеціальні підрозділи – ССО, загін спецпризначення СБУ і Головного управління розвідки – ефективно знищують російські війська на марші.

"Звертаюся до громадян, які перебувають на тимчасово зайнятих ворогом територіях. З вашою допомогою наша армія швидше здолає і вижене окупантів. Треба позбавити російські війська тилової підтримки. Не чіпайте танки. Тільки, якщо дуже хочеться. Знищуйте тилові колони. Вони йдуть за колонами з бронетехнікою. Якщо ворог залишиться без палива, боєкомплекту, їжі, інженерної та ремонтної підтримки, він стане безпорадним. Мисливці. Єгері. Лісники. Ви знаєте кожну стежку і кожен ярок у вашому краю. Це ваш час. Ворог повинен відчути, що кожен крок без запрошення по українській землі може стати для нього останнім. Треба, щоб в окупанта була тільки одна мотивація – якнайшвидше втікти з нашої країни", - закликав Резніков.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 5840 осіб,
  • літаків – 30, 
  • гелікоптерів – 31, 
  • танків ‒ до 211, 
  • бойових броньованих машин ‒ 862, 
  • артилерійських систем – 85, 
  • засоби ППО - 9,
  • РСЗВ - 40, 
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 
  • легкі швидкісні катери – 2 одиниці, 
  • автомобільної техніки - 355. 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Знято чергове відео розбитих російських військ в Україні

Знято чергове відео розбитих російських військ в Україні
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