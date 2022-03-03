160 годин оборони: Резніков заявив, що РФ не витримала і почала втрачати ініціативу

Резніков закликав громадян знищувати тилові колони військ РФ.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що настав час посилити тиск на ворога і переходити до тотального спротиву російським окупантам, які напали на Україну 24 лютого і нині втрачають ініціативу у наступі.

Про це голова Міноборони 2 березня написав у Facebook.

"160 годин оборони. Росія не витримала і почала визнавати втрати. Це сталося завдяки героїзму наших захисників і захисниць. А також завдяки бійцям інформаційного фронту, які прорвали інформаційну блокаду. Час посилити тиск на ворога, який втратив ініціативу. Час перейти до тотального опору", - сказав він.

За його словами, українська армія успішно зустрічає лобові атаки російських окупантів. Спеціальні підрозділи – ССО, загін спецпризначення СБУ і Головного управління розвідки – ефективно знищують російські війська на марші.

"Звертаюся до громадян, які перебувають на тимчасово зайнятих ворогом територіях. З вашою допомогою наша армія швидше здолає і вижене окупантів. Треба позбавити російські війська тилової підтримки. Не чіпайте танки. Тільки, якщо дуже хочеться. Знищуйте тилові колони. Вони йдуть за колонами з бронетехнікою. Якщо ворог залишиться без палива, боєкомплекту, їжі, інженерної та ремонтної підтримки, він стане безпорадним. Мисливці. Єгері. Лісники. Ви знаєте кожну стежку і кожен ярок у вашому краю. Це ваш час. Ворог повинен відчути, що кожен крок без запрошення по українській землі може стати для нього останнім. Треба, щоб в окупанта була тільки одна мотивація – якнайшвидше втікти з нашої країни", - закликав Резніков.