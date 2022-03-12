17 годин зі спущеними завісами: у Мережі з'явилося фото евакуації українців на потягу

Світлину зробили у потягу Полтава-Львів.

У Мережі з'явилося фото, як біженці їхали в евакуаційному потягу з Полтави до Львова.

Протягом 17 годин люди їхали зі спушеними завісами, щоб не стати мішенню для окупантів.

На світлині, яку розмістили у Telegram-каналі Оперативний ЗСУ, видно, як пасажири сплять просто на підлозі купейного вагону.

t.me/operativnoZSU

"Це лише одна із багатьох історій вимушених евакуацій українців", – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, від початку війни в Україні, 24 лютого, "Укрзалізниця" евакуювала вже понад понад два мільйони осіб. Найбільше пасажирів було евакуйовано з Києва та Харкова. Саме ці міста перебувають під постійним бомбардуванням російського ворога.

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