17 мінометних прильотів: росіяни вранці 1 липня знову обстріляли одну з громад Сумської області

Російські окупанти вранці 1 липня знову обстріляли одну з громад Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Ніч проти 1 липня минула спокійно. Але ранок знову розпочався з ворожого обстрілу: росіяни о сьомій ранку гатили по Есманьській громаді - 17 мінометних прильотів", - написав він.

Живицький додав, що жертв та руйнувань, на щастя, немає.

Також читайте З артилерії та мінометів: протягом доби окупанти безперервно обстрілювали прикордоння Чернігівщини

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 128-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: