17-річний "бізнесмен": прикордонники викрили юнака, який організував схему незаконного перетину кордону

юнак надав “клієнту” гідрокостюм та кусачки для перерізання колючого дроту.

Українські прикордонники викрили 17-річного юнака, який відкрив “бізнес” на переправленні військовозобов'язаних чоловіків через кордон.

Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ.

Як стало відомо, юнак надав “клієнтам” гідрокостюми та кусачки для перерізання колючого дроту. За сценарієм неповнолітнього бізнесмена, чоловік, який хотів скористатися послугами хлопця, мав вночі перепливти Тису, щоб дістатися Угорщини.

“Молодика затримали прикордонники з поліцейськими у момент отримання ним частини грошей – 4000 доларів. Загалом переправник хотів заробити 8000 доларів. Слідство триває”, - розповіли в ДПСУ.

Нагадаємо, що на Закарпатті 27-річний чоловік за $2000 "купив" третю дитину, щоб виїхати за кордон.

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