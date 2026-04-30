170 екіпажів ПС за рік не збили жодного "Шахеда": Єлізаров шокував статистикою

Українські дрони-перехоплювачі / © ODIN I UA miltech project

Заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Павло Єлізаров розкрив шокувальну статистику ефективності екіпажів дронів-перехоплювачів. Виявилося, що понад половину підрозділів за рік не ліквідували жодного російського безпілотника «Шахед».

Про це полковник розповів у інтерв’ю «Українській правді».

У Повітряних силах ЗСУ оцінили результативність екіпажів, які працюють із дронами-перехоплювачами. Як повідомив Єлізаров, із понад 300 екіпажів лише 66 змогли за рік знищили більше 10 безпілотників типу «Шахед».

«Взяли всі екіпажі, які були під нами — їх понад 300. Із них 66 збили більше ніж 10 "Шахедів", інші — менше 10. А 170 екіпажів за рік не збили жодного», — сказав полковник.

Він також поділився результатами окремого експерименту в одній із областей: з-поміж 28 екіпажів 24 протягом року не змогли знищити жодного дрона.

У Повітряних силах підкреслюють, що ключова проблема полягає не у кількості людей, а в ефективності їхнього застосування. За словами Єлізарова, мобілізаційного ресурсу достатньо, однак його потрібно краще організувати та проаналізувати.

Також він звернув увагу, що деякі підрозділи, зокрема спецзагін Нацгвардії Lasar’s Group, не нарощують чисельність, роблячи акцент на злагодженій роботі та організації попри загальну тенденцію до розширення.

Ефективність дронів-перехоплювачів

Нагадаємо, як оцінював раніше засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact Валерій Боровик, дрони-перехоплювачі не здатні забезпечити тотальне прикриття цивільних, військових чи енергетичних об’єктів. Хоча вони працюють на «останніх милях» і збивають «Шахеди», їхньої ефективності недостатньо через високу швидкість ворожих безпілотників та постійне зростання ударних потужностей РФ, за якими не встигають можливості ППО.

До слова, на початку квітня видання Business Insider писало, що Україна розробляє «розумні» рої дронів-перехоплювачів, які зможуть координувати дії в єдиній системі без постійної участі оператора. Ця технологія стане наступним етапом розвитку безпілотників, які вже довели свою ефективність: за словами головкома ЗСУ Олександра Сирського, вони вже знищили понад 2300 цілей, показавши зростання результативності на 55% за місяць. Нове розроблення дозволить масштабувати застосування дешевих засобів ППО та посилити тактику повітряних таранів для захисту від масованих атак.

