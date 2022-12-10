18-річний зрадник із Куп'янська, який у червні із великою радістю розтрощив герб України, загинув у війні

Юний зрадник із Куп'янська не зміг "пережити" деокупацію Харківської області та записався до так званої армії "ЛНР", але загинув на фронті.

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

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Крелівські видання пишуть, що коли у вересні 2022 року м. Куп'янськ та звільнена територія Харківської області була деокупована, "він не зміг змиритися з цим і, записавшись добровольцем у 2-й армійський корпус ЛНР, вирушив на лінію фронту". Та карма наздогнала хлопця, у листопаді зрадник загинув під Бахмутом.

Відомо, що після звільнення Куп'янська він втік до Бєлгорода. Це той самий хлопець, який знімався у пропагандистських сюжетах, де звинувачував Україну у "фашизмі" та радів приходу "русского міра". Наприкінці червня він та ще один хлопець у Куп'янську розтрощив герб України та з особливом цинізмом кидав його частини на землю, хизуючись своїми діями на камеру. Прокуратури Харківської області заочно повідомила йому про підозру за фактом публічної наруги над малим Державним Гербом України.

Нагадаємо, за повідомленням Східного угруповання, російські війська знову готуються до контрнаступу в районі Куп'янська.

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