19 березня окупанти завадили доставити гуманітарну допомогу до Херсонської області

Доставка гуманітарних вантажів була зірвана російськими військами.

У суботу, 19 березня, гуманітарну допомогу в Херсонську область не вдалося доставити. На заваді стали окупаційні війська РФ, які не пропустили 14 вантажівок.

Про це повідомила віцепрем'єрка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у відеозверненні.

"На пів шляху 14 вантажівок з гуманітарною допомогою для міст Херсонської області були зупинені окупаційними військами. Доставка гуманітарних вантажів, на превеликий жаль, не відбулася", - сказала Верещук.

Ірина Верещук про результати роботи гуманітарних коридорів за 19 березня

Нагадаємо, 19 березня з 10 гуманітарних коридорів спрацювало 8. Всього евакуйовано 6623 людини.

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