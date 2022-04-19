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19 квітня гуманітарні коридори в Україні знову не відкриватимуться - Верещук

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19 квітня гуманітарні коридори в Україні знову не відкриватимуться - Верещук

Скриншот з відео

Російські окупанти не дають дозвіл мирним людям вийти з Маріуполя.

Сьогодні, 19 квітня, гуманітарні коридори в Україні для евакуації людей не відкриватимуться.

Про це у Telegram повідомила віце-прем’єр-міністр – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Сьогодні, 19 квітня, на жаль, гуманітарних коридорів немає. Продовжуються інтенсивні обстріли на Донбасі. По Маріуполю: росіяни відмовляються надати коридор для виходу цивільних у напрямку Бердянська", - заначила вона.

Верещук наголосила, що Україна продовжує складні перемовини щодо відкриття гуманітарних коридорів у Херсонській та Харківській областях.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 55-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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