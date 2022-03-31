19-річна вагітна вдова розповіла про дзвінок коханого за кілька хвилин до загибелі на Яворівському полігоні (відео)

Дівчина назве сина Артемом, як і бажав цього її покійний чоловік.

Під час цинічного ракетного обстрілу Росією території "Яворівського військового полігону" на Львівщині загинув, зокрема, й український захисник 22-річний Костянтин Руденко, який працював інструктором у навчальному військовому центрі. Його 19-річна дружина на 9-му місяці вагітності встигла поговорити з ним за декілька хвилин до трагедії.

Про це дівчина розповіла виданню "Радіо Свобода".

За декілька хвилин до трагедії хлопець встиг зателефонувати до Соломії.

"О 5:50 він мені зателефонував, сказав, що у нас такою стріляють. Сказав, щоб я не переживала і спускалася на перший поверх підвалу, бо ми жили на 5 поверсі. О 6-й годині я йому зателефонувала, буквально 5 хвилини минуло, і він був поза зоною досяжності", - розповіла 19-річна Соломія.

Через нервове напруження Соломія потрапила до лікарні, де через добу і дізналася про смерть чоловіка.

"Як нам сказали, їх просто в підвалі придавило великою плитою. І наступного дня ми поїхали забирати його до моргу", - пригадує вона.

За її словами, від чоловіка у неї залишилися, зокрема, його форма і годинник, який вона подарувала коханому на їхній останній Новий рік. Годинник Соломія хоче залишити на пам'ять для їхнього сина Артема, який ось-ось має народитися. До слова, саме таке ім'я військовий хотів дати дитині.

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Нині Соломія готується до пологів. Дівчина каже, що намагається пережити трагедію і триматися заради їхньої майбутньої дитини: " маю зробити все, щоб наша дитина була щасливою".

Речі для немовляти допомогли зібрати волонтери.

"Ніколи не думала, що поїду машиною "Вантаж 200" забирати свого чоловіка. Взагалі ніколи не могла подумати, що стану вдовою в 19 років. Ще й залишуся сама з дитиною", - каже вона.

Загиблий Костянтин, як зазначається, родом із Чернігова, але відвезти туди його неможливо, оскільки російська окупаційна армія бомбардує й обстрілює місто. Військового поховали в Дрогобичі.

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