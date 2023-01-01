2-3, але не тижні, а роки: Тука розповів, коли ЗСУ звільнять всі окуповані території

Тука певен, що прогнози про повернення в 2023 році на кордони 1991 року – це "безвідповідальні заяви".

Українська армія в 2023 році не зможе звільнити всі окуповані території. Для цього потрібно мінімум 2-3 роки, за умови, якщо західні союзники продовжуватимуть підтримувати Україну.

Про це заявив колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації, ексміністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука в інтерв'ю Главреду.

Рік важких боїв

"Що ж стосується більш довгострокової перспективи, то 2023 рік, із моєї точки зору, буде роком важких боїв. І я далекий від шапкозакидницьких настроїв, тому що об'єктивних передумов для успішного завершення військової кампанії поки що, на жаль, немає", – вважає Тука.

Він закликає українців налаштовуватися на продовження важкої кровопролитної війни.

За словами Туки, прогнози про повернення в 2023 році на кордони 1991 року – це "безвідповідальні заяви" і "такі шапкозакидницькі заяви – неприпустимі".

Скільки триватиме війна

На його думку, ЗСУ звільнять всі українські території лише через мінімум 2-3 роки.

"Якщо все буде йти так, як би хотілося, то це процес ще, як мінімум, двох-трьох років. Якщо наші західні партнери не змінять своє бачення того, що відбувається зараз в Україні і ймовірних сценаріїв завершення війни. Самостійно українці не зможуть досягти успіху військовим шляхом. А, на жаль, наполягання на Заході змінюються дуже і дуже повільно, але процес йде", – сказав Тука.

Раніше ТСН.ua зібрав прогнози експертів, а також українських та іноземних високопосадовців і політиків щодо розвитку подій наступного року.

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