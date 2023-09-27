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2 км пішки під артилерійським обстрілом: евакуація пораненого бійця під Бахмутом – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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2 км пішки під артилерійським обстрілом: евакуація пораненого бійця під Бахмутом – відео

Військові евакуюють пораненого солдата під Бахмутом / Фото: скриншот

Військові показали, як евакуювали пораненого бійця під Бахмутом.

Військові 3-ї штурмової бригади показали евакуацію пораненого бійця під Бахмутом на Донеччині. Рятувати побратима довелось під артилерійським обстрілом окупантів, подолавши майже 2 км пішки.  

Відео опублікувала пресслужба бригади. 

"Пораненому надали першу допомогу, наклали турнікети та почали витягувати з-під лінії ворожого вогню до найближчого, зайнятого своїми бліндажа", - йдеться в повідомленні.

Військові йшли пішки місцевістю, яка колись була лісосмугою.

Нагадаємо, військовий експерт назвав терміни звільнення Бахмута.

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Дата публікації
Перегляди
209
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