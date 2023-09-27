2 км пішки під артилерійським обстрілом: евакуація пораненого бійця під Бахмутом – відео

Військові показали, як евакуювали пораненого бійця під Бахмутом.
Військові 3-ї штурмової бригади показали евакуацію пораненого бійця під Бахмутом на Донеччині. Рятувати побратима довелось під артилерійським обстрілом окупантів, подолавши майже 2 км пішки.
Відео опублікувала пресслужба бригади.
"Пораненому надали першу допомогу, наклали турнікети та почали витягувати з-під лінії ворожого вогню до найближчого, зайнятого своїми бліндажа", - йдеться в повідомленні.
Військові йшли пішки місцевістю, яка колись була лісосмугою.
Нагадаємо, військовий експерт назвав терміни звільнення Бахмута.
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