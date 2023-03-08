"2-місячна жорстока м'ясорубка": Гіркін заявив, що зимовий наступ РФ провалився

Він припустив, що навіть якщо армія РФ захопить Бахмут, подальший наступ окупантів "зійде нанівець"

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який брав участь в окупації Криму та захопленні Слов'янська у 2014 році, заявив про провал зимового наступу РФ

Про це військовий злочинець написав у соцмережах.

Гіркін висміяв "перемогу" Пригожина та Шойгу, які відзвітували нібито про взяття пів Бахмута.

"Результати більш ніж 2-місячної жорстокої м'ясорубки у вигляді взяття половини міських кварталів невеликого міста свідчать про будь-що, але тільки не про полководчі таланти обох зазначених персонажів", — заявив Стрєлков.

Він припустив, що навіть якщо армія РФ захопить Бахмут, подальший наступ окупантів "зійде нанівець" перед черговими українськими укріп-районами, зведеними за той час, поки росіяни штурмували Бахмут і Соледар.

"Змушений констатувати, що зимовий наступ ЗС РФ обмежився лобовими ударами по сильно-укріплених позиціях ЗСУ і, загалом, завершився невдачею (яку ніяк не компенсують незначні тактичні успіхи наших військ)", — написав терорист.

Раніше Ігор Гіркін "накинувся" на Путіна і звинуватив його в деменції, а також припустив, що на Росію чекає смута. Також він передбачив, як закінчиться війна Росії проти України, та пригрозив "усіх здати"

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