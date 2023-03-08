Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"2-місячна жорстока м'ясорубка": Гіркін заявив, що зимовий наступ РФ провалився

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
1285
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"2-місячна жорстока м'ясорубка": Гіркін заявив, що зимовий наступ РФ провалився

Він припустив, що навіть якщо армія РФ захопить Бахмут, подальший наступ окупантів "зійде нанівець"

Російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який брав участь в окупації Криму та захопленні Слов'янська у 2014 році, заявив про провал зимового наступу РФ

Про це військовий злочинець написав у соцмережах.

Гіркін висміяв "перемогу" Пригожина та Шойгу, які відзвітували нібито про взяття пів Бахмута.

"Результати більш ніж 2-місячної жорстокої м'ясорубки у вигляді взяття половини міських кварталів невеликого міста свідчать про будь-що, але тільки не про полководчі таланти обох зазначених персонажів", — заявив Стрєлков.

Він припустив, що навіть якщо армія РФ захопить Бахмут, подальший наступ окупантів "зійде нанівець" перед черговими українськими укріп-районами, зведеними за той час, поки росіяни штурмували Бахмут і Соледар.

"Змушений констатувати, що зимовий наступ ЗС РФ обмежився лобовими ударами по сильно-укріплених позиціях ЗСУ і, загалом, завершився невдачею (яку ніяк не компенсують незначні тактичні успіхи наших військ)", — написав терорист.

Раніше Ігор Гіркін "накинувся" на Путіна і звинуватив його в деменції, а також припустив, що на Росію чекає смута. Також він передбачив, як закінчиться війна Росії проти України, та пригрозив "усіх здати"

Читайте також:

Найсвіжіше відео з Бахмута - бійці проїхались зруйнованими вулицями

Найсвіжіше відео з Бахмута - бійці проїхались зруйнованими вулицями

Підписуйтесь на наші канали в Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1285
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація