2-річний малюк із осколковими пораненнями обличчя перебуває у реанімації після вибуху на ярмарку в Чернігові

Семеро людей поранено в Чернігові, із них шестеро - діти віком від двох до 12 років.

Усі постраждалі були на ярмарку, який улаштували в середмісті. Там, зокрема, виставили і зброю, яку навіть дітлахам дозволяли брати в руки. Серед неї виявилася бойова і заряджена, йдеться в ТСН.

Перші секунди після пострілу і вибуху у середмісті Чернігова потрапили в об’єктив місцевих журналістів. На площі біля історичного музею саме тривав благодійний ярмарок, збирали кошти на автівки для військових. Серед десятків локацій - виставка зброї, яку дозволяють не лише оглядати, а й брати у руки навіть дітям.

На площу мчать швидкі, пораненим надають допомогу на місці. Постраждали дорослий і шестеро дітей, когось лише оглушило, а чотирьом - знадобився стаціонар. Найменший - дворічний хлопчик - у реанімації, осколки впилися йому в обличчя і руку. На операцію скликали консиліум лікарів.

Хто і звідки привіз у середмістя заряджену бойову зброю - з’ясовують слідчі ДБР. У мерії одразу заявили, що нічого не знали. "Повідомляємо, що жодних офіційних дозволів на проведення цього заходу Чернігівська міська рада не надавала. А також не отримувала повідомлень про його проведення", - зазначили там.

За даними обласної військової адміністрації, здетонував гранатомет. Є інформація , що сама граната влучила у недобудований приватний будинок, де нікого не було. І що на гачок РПГ натис 10-річний хлопчик, але вона ще потребує підтвердження.

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