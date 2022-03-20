"20 березня із 7 гумкоридорів спрацювало 4, евакуйовано 7 295 осіб", - Верещук

Українців продовжують рятувати з окупованих російським агресором територій.

У неділю , 20 березня, з 7 гуманітарних коридорів спрацювало 4. Всього евакуйовано за сьогодні 7 295 людей.

Про це повідомила віцепрем'єрка –міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у відеозверненні.

Ірина Верещук розповідає про результати роботи гуманітарних коридорів 20 березня

"Про результати роботи гуманітарних коридорів 20 березня 2022 року. З 7 гуманітарних коридорів спрацювало 4. Всього евакуйовано за сьогодні 7 295 людей", - сказала вона.

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Також Верещук розповіла, що є чимало нарікань від громадян щодо того, як організована евакуація: щодо графіку, транспорту і таке інше.

"Я дуже прошу з розумінням поставитись до цих проблем. Нажаль - це війна. Це евакуації у воєнний час під постійними обстрілами, під цинічною брехнею окупанта, який каже, що погоджуємо маршрут, а на ранок обстрілює місце для евакуації людей. Держава робить все можливе. Головне для нас - зберегти життя та здоров'я громадян. Водночас приношу вибачення за можливі незручності та організаційні нестиковки. Все це результат реалій воєнного час", - резюмувала віцепрем'єрка.

Нагадаємо, що напередодні Верещук повідомила про можливе замінування окупантами шляху погодженого гумкоридору.

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