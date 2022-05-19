20 броньованих машин і винищувач Су-34 російських окупантів: у ЗСУ розповіли про знищення ворожої техніки

20 броньованих машин і винищувач Су-34 російських окупантів: у ЗСУ розповіли про знищення ворожої техніки

Дані перехопленого радіообміну свідчать, що загорівся двигун російського літака і пілоти катапультувались.

18 травня 2022 року ударна авіація Повітряних Сил під прикриттям винищувачів завдала ударів по скупченню ворожої техніки.

Про це у повідомленні у Facebook інформує командування Повітряних Сил ЗСУ.

За попередніми даними, знищено близько 20 броньованих машин, жива сила та боєприпаси ворога.

Підрозділами зенітних ракетних військ на Дніпропетровщині знищено крилату ракету, а на Харківщині – винищувач-бомбардувальник Су-34.

"Дані перехопленого радіообміну свідчать, що загорівся двигун російського літака і пілоти катапультувались!

Дивимось!", - йдеться у повідомленні.

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