20 тисяч на папері: нардеп розповів, як працює схема фіктивного бронювання на підприємствах

В Україні заброньовані працівники отримують 20 тисяч гривень, але змушені повертати частину зарплати керівникам, щоб відповідати вимогам для бронювання.

Про це розповів Депутат Херсонської облради Сергій Хлань в ефірі Ранок.LIVE.

"Працевлаштуватись – те, що сьогодні звітує влада, що середня заробітна плата більше 20 тисяч. У чиновників так, вона там по 40, 60, 80 і більше тисяч гривень на місяць. У людей там, де зробили бронювання і показники для бронювання 20 тисяч, заробітна плата має бути середньою зарплатою по підприємству. То я вам відкрию очі: нараховують дійсно по 20 000 грн заробітну плату, але тоді люди, коли отримали, так, через банкомати, повертають назад керівнику підприємства ці гроші, щоб просто відповідати показникам", - розповів він.

За його словами, надходження до бюджету зросли, але доходи людей — ні. У приватному секторі зарплати не підвищуються, а підприємства масово маніпулюють показниками, щоб відповідати критеріям для бронювання працівників.

"Так, збільшились надходження до бюджету, але не збільшились реальні статки людей. І фактично в приватному секторі заробітна плата не збільшується. Та це масово між собою обговорюють керівники підприємств. Це масово роблять люди для того, щоб просто зробити критерій, критерії по підприємству і щоб можна було бронювати працівників. Тобто просто вдаються до цих способів для того, щоб відповідати критеріям критичності підприємства. Фактично збирають гроші назад у людей, яким просто нараховують, і люди, я вам хочу сказати більше, абсолютно деякі навіть взагалі готові платити за місце в підприємстві броні", - розповів політик.

Він зазначив, що деякі люди готові не тільки повертати зарплату, а й платити за отримання броні. Подібні ситуації були передбачувані, але влада їх ігнорує, удаючи, що проблеми не існує

"Не те, що там повертати зарплату – платити ще будуть для того, щоб просто отримати броню. Я не лише чув про такі ситуації – я їх упевнено прогнозував, коли обговорювалися подібні рішення. Але ми ж діємо, як у нас там голова в піску – ми ніби нічого не бачимо", - сказав Хлань.

Нагадаємо, від 1 березня в Україні діятимуть нові правила бронювання від мобілізації. Підприємства мають перебронювати співробітників до 28 лютого, що можливо з грудня.

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