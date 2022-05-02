200 "добровольців" на тиждень: у розвідці розповіли, як у Росії набирають окупантів на війну проти України

200 "добровольців" на тиждень: у розвідці розповіли, як у Росії набирають окупантів на війну проти України

У Росії активізувалась кампанія з набору "добровольців" для служби за контрактом.

З кожного регіону держави-агресорки, окрім Москви, тепер набирають по 200 осіб на тиждень, щоб потім відправити їх на війну проти України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"В рф активізується кампанія з набору "добровольців" на військову службу за контрактом. Передбачається, що вони мають відновити втрати особового складу підрозділів, які брали участь у бойових діях на території України. Також планується формування кількох нових підрозділів. При підписанні контрактів надається перевага тим, хто раніше проходив військову службу", - йдеться у повідомленні.

Також у Кремлі навіть встановили "норми" із набору "добровольців" - для далекосхідного та сибірського федерального округів - це 200 "добровольців" щотижня.

"Для мотивування до проходження служби з "добровольцями" проводяться агітаційні заходи. Зокрема, повторюються традиційні російські наративи про "колективний Захід" та "неіснуючу Україну". Також обіцяється підвищене матеріальне забезпечення та пільги. Нагадаємо, що російське окупаційне командування вже використало не менше 95% підготовлених БТГр і цього все одно виявилось недостатнім для досягнення "успіху" у війні з Україною", - йдеться у повідомленні розвідки.

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