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200 "прильотів" за 6 годин: Росія масовано обстріляла Оріхів, палає центр міста

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200 "прильотів" за 6 годин: Росія масовано обстріляла Оріхів, палає центр міста

Фото: ДПСУ

Російські окупанти у неділю, 28 серпня, масовано обстріляли місто Оріхів Запорізької області.

Через сильні обстріли у місті спалахнула пожежа, на місці події працюють рятувальники. 

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух. 

"Середня частина міста постраждала найбільш. Горить центр Підрозділи рятувальників зробили більш ніж 18 виїздів, продовжують пожежогасіння приватної забудови", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, російські окупанти під час останньої повітряної тривоги обстріляли Рівненську область.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
4646
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