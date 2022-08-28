200 "прильотів" за 6 годин: Росія масовано обстріляла Оріхів, палає центр міста

Через сильні обстріли у місті спалахнула пожежа, на місці події працюють рятувальники.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Середня частина міста постраждала найбільш. Горить центр Підрозділи рятувальників зробили більш ніж 18 виїздів, продовжують пожежогасіння приватної забудови", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти під час останньої повітряної тривоги обстріляли Рівненську область.

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