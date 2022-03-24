200 тисяч рублів та картографічні знімки: у Дніпропетровській області затримали підозрюваних у диверсії

200 тисяч рублів та картографічні знімки: у Дніпропетровській області затримали підозрюваних у диверсії

Підозральних людей затримали у різних частинах області.

На Дніпропетровщині правоохоронці затримали п'ятьох осіб, які підозрюються в диверсіях.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

Як стало відомо, на блокпосту у Софіївському районі затримано двох чоловіків, у телефонах яких знайшли картографічні зображення вулиць міста. Підозреілого чоловіка затримали й у Кривому Розі. В нього вилучили 200 тисяч російських рублів. Звідки вони у громадянина – з'ясовують правоохоронці.

За антиукраїнську пропаганду та підтримку країни-агресора у Кам'янському та Жовтих Водах затримали ще кількох чоловіків.

“Ще двох чоловіків з проросійськими настроями поліцейські виявили у містах Дніпро та Павлоград. Всіх підозрілих осіб передали Службі безпеки України. Також минулої доби у жителів області поліцейські вилучили 5 гранат, підривачі та патрони різного калібру, які зберігалися незаконно”, - додали в пресслужбі Нацполіції області.

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