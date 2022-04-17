202 дитини загинули та 361 було поранено внаслідок збройної агресії РФ в Україні

202 дитини загинули та 361 було поранено внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Найбільше постраждало дітей у Донецькій та Київській областях.

Згідно з новими даними, наданими Офісом Генерального прокурора сьогодні, 17 квітня, від початку повномасштабної війни РФ проти України від рук російських окупантів постраждало 563 дитини.

Як повідомляють ювенальні прокурори, при цьому 202 дитини загинуло та більше 361 поранено.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 117, Київській - 106, Харківській - 89, Чернігівській - 54, Херсонській - 41, Миколаївській - 40, Луганській - 36, Запорізькій - 23, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.

"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1018 закладів освіти, з них 95 зруйновано повністю", - йдеться у повідомлення пресслужби Офісу гепрокурора.

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