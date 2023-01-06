"2023 рік. Наступальна війна": Данілов пояснив, чому Захід посилив надання Україні озброєння та техніки

Останній, четвертий етап Данілов називає "війною справедливості та відплати".

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов нагадав, як змінювалася віра світової спільноти в Україну і як це впливало на постачання озброєння і техніки.

Про це секретар РНБО написав у Facebook.

"Повірити в Україну. Як світ змінював своє ставлення до Української війни за Незалежність – від партизанського руху до Перемоги.

1. Січень 2022 року. Партизанська війна: NLAW, Stinger, Javelin.

2. Червень 2022 року. Оборона-контрнаступальна війна: HIMARS, MLRS, гаубиці M777, ракети Harpoon, снаряди GMLRS, Excalibur, САУ Panzerhaubitze 2000, ППО IRIS, САУ CAESAR, самохідна гаубиця AHS Krab.

3. 2023 рік. Наступальна війна: БМП Bradley, Marder, бронетранспортери Bastion, бронемашини AMX-10 RC, Patriot. І багато чого іншого – менш публічного й зовсім не публічного", - йдеться у його дописі.

Останній, четвертий етап Данілов називає "війною справедливості та відплати".

Військова допомога Україні від союзників

За даними видання Spiegel, Німеччина збирається передати Україні до 40 бойові машини піхоти Marder для повного оснащення танково-гранатометного батальйону

Раніше постачання до України бронетранспортери Marder привітала керівниця оборонного комітету Бундестагу Агнес Штрак-Ціммерманн. Вона також висловила сподівання на те, що наступним озброєнням, яке країна поставить ЗСУ, будуть танки Leopard.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що 2023 року Україна отримає всю необхідну зброю, яку не вдалося отримати минулого року. Над цим вже працюють.

Звернення Зеленського до росіян і БМП Marder та Patriot від Німеччини – новини на ранок 6 січня

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