"2025 рік буде цікавим для України": астролог сказав, коли закінчиться війна 

Від кінця 2024 року і до 2025 року ситуація у світі змінюватиметься, а це вплине, зокрема, і на Україну.

Такий прогноз дав астролог Давид Векуа.

За його даними, якщо Україні не вдасться перенести бойові дії на територію РФ, то можливе заморожування війни.

"Я думаю, що багато хто чув цю новину, що Туреччина запропонувала Україні план заморожування конфлікту за поточною лінією. Це найімовірніший розвиток подій, якщо ми не перенесемо бойові дії на територію противника", - сказав астролог.

Він також додав, що "2025 рік буде цікавим для України, тому що ми отримаємо ще більше підтримки, допомоги і знайдемо свою точку опори".

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