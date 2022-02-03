21 день без втрат на фронті і низкий рівень ескалації: що сказав Резніков про російську загрозу

21 день без втрат на фронті і низкий рівень ескалації: що сказав Резніков про російську загрозу

Олексій Резніков запевнив, що на фронті фіксують значне зменшення бойових втрат.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що екскалація російських підрозділів на кордонах України є низькою.

Про це він сказав на брифінгу, повідомляє "Укрінформ".

Резніков запевнив, що українська розвідка уважно спостерігає за переміщенням ворожих сил, фіксує всі зміни і порівнює їх з даними розвідки західних партнерів.

Підстав для паніки нема

"Сьогодні ми також вздовж інших кордонів, зокрема, з Білоруссю, не спостерігаємо формування якихось угрупувань. Ймовірність значної ескалації станом на сьогоднішній день розглядається як низька", — сказав очільник Міноборони.

За його словами, зараз Росія стягнула до кордонів України близько 115 тисяч наземного компоненту, зокрема до Білорусі та окупованих Криму і Донбасу.

Крим

Так, в окупованому Криму Кремль продовжує мілітаризацію.

"Але станом на сьогоднішній день формування ударних угруповань не зафіксовано і воно з точки зору підготовки до саме наступу не відбувається", — запевнив Резніков.

Кораблі

Крім того, шість російських десантних кораблів Північного Балтійського флоту продовжують здійснювати перехід Середземним морем. За інформацією Міноборони, вони мають зайти до сирійського порту "Тартус". Резніков припускає, що ці кораблі можуть відправитися до Чорного моря.

Режим тиші

Олексій Резніков запевнив, що на фронті фіксують значне зменшення бойових втрат.

"Інтенсивність провокацій з боку російських підрозділів останнім часом невисока, і вона зменшується", — сказав він.

Міністр запевнив, що "вже 21 день не загинуло жодного нашого воїна" і "режим припинення вогню починає працювати".

Зазначимо, що від початку 2022 року на Донбасі було поранено 9 бійців, загинуло 4 українських військових. 27 грудня 2021 року ворожим снайпером був поранений 20-річний боєць з Коростеня Ігор Тичина. 1 січня 2022 року він помер у лікарні, не виходячи з коми.

10 січня загинули, підірвавшись на міні, бійці Ілля Супрун та Валерій Петренко.

11 січня біля Новотошківського від кулі ворожого снайпера загинув Віктор Кучеренко.

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