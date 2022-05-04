21-річний окупант зізнався на відео, як він власноруч розстрілював мирних українців

Служба безпеки України показала відео допиту російського окупанта, який зізнався в убивстві цивільного населення України.

Як зазначили в СБУ, це одне з перших зізнань загарбників, яке вдалося отримати в ході тривалої та кропіткої роботи української спецслужби.

Відео опублікували на сторінці СБУ у Telegram-каналі.

На відео 21-річний командир відділення Вадим розповідає, чому свідомо пішов на війну і як вбивав мирних українців. Окупант розповів, що на війну пішов, аби "матеріально підтримати свою матір".

Також він розповів, як перетнув українських кордоню. Після того, як він перейшов український рубіж, окупант потрапив на Сумщину, а потім – колоною з пораненими до РФ.

За його словами, дорогою їх розбили українські захисники, тож цей "герой" з колегами забрала 2 легкові автомобілі у звичайних українців. Ворожий загарбник впритул випустив чергу в цивільного, який мав нещастя потрапити на очі окупантам. "Мені наказали вистрілити – я вистрілив у нього одну чергу. Він упав, а ми поїхали далі", – цинічно розповідає Вадим.

"Він не сховається за виконанням наказу. Такі дії підпадають під ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни. І покарання – до 15 років позбавлення волі", - наголосили в СБУ.

Як повідомляли, СБУ перехопила чергову розмову російського окупанта з його дружиною, під час якої він та його дружина бідкаються на великі втрати армії РФ через війну в Україні.

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