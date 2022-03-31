21-річний зірка показів Prada і Lacoste пішов служити на передову

21-річний зірка показів Prada і Lacoste пішов служити на передову

Лев Улесов став бойовим медиком.

Зірка показів Givenchy, Hugo Boss, Prada і Lacoste, манекенник Лев Улесов пішов служити на передову.

Про це юнак, якому 21 березня виповнився 21 рік, розповів виданню The Daily Star.

Загалом, Лев від перших днів війни в Україні служить на передовій бойовим медиком.

Лев Улесов / instagram.com/kapamelb

"Мій план полягає в тому, щоб рятувати людей із гарячих місць, надавати першу допомогу на землі та вивозити тіла за межі передової», - розповів манекенник.

Зазначимо, відтоді як Росія вороже напала на Україну, багато знаменитостей пішло служити до лав Збройних сил України. Деякі з них вже встигли отримати бойові поранення.

Загалом, нещодавно Андрій Хливнюк показав, який вигляд має його обличчя після обстрілу окупантів.

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