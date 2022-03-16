21-й день війни Росії проти України: яка ситуація у регіонах

21-й день війни Росії проти України: яка ситуація у регіонах

У більшості областей вночі лунали повітряні тривоги.

Сьогодні, 16 березня, вже 21-й день війни Росії проти України. Яка ситуація у регіонах станом на 8:00 ранку.

﻿Київщина

В області постійні повітряні тривоги. В Бучанському районі - Ірпінь, Макарів, Бородянка періодичні бої, обстріли. Броварський район - в населених пунктах Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської територіальних громад не спокійно.

Сумщина

Охтирській та Сумський район обстрілювала артилерія росіян. Інформація щодо втрат уточнюється.

Житомирщина

Авіаційний удар по Бердичеву, росіянами зруйновано кілька будівель, інформація щодо втрат уточнюється.

Кіровоградська область

Загалом в області спокійно, але була тривала повітряна тривога протягом кількох годин.

Дніпропетровщина

Нічні ракетні атаки. Влучили у склад пального під Нікополем. Жертв та постраждалих немає. Зараз спокійно.

Харківщина

Харків: вже добу практично всі райони обстрілюють окупанти. ЗСУ відбили намагання ворога пройти в місто, українська армія відкинула росіян далеко за їхні попередні позиції. Бої по області тривають, ЗСУ відбили атаку і в Руських Тишках. Вчора евакуювали 320 підопічних із Оскілького інтернату, розраховуємо на "зелений коридор" із Ізюму.

Запорізька область

Сьогодні о 6 ранку на вокзалі Запоріжжя-2 пролунав потужний вибух. Обставини інциденту з'ясовуються. В цілому ситуація в регіоні без істотних змін. Місцеве населення Запоріжжя та області продовжує готуватися до зустрічі з ворогом, обладнуючи барикади, облаштовуючи бійниці та майданчики для вогневих засобів.

Рівненщина

На Рівненщині всю ніч — повітряна тривога.

Волинь

Ніч минула спокійно.

Вінничина

Вінниччина - два вибухи вночі.

Закарпаття

Ніч минула спокійно.

Хмельницька область

Ніч була спокійною, повітряна тривога.

Тернопіль

В області вночі була тривога, наразі спокійно.

Черкаси

Вночі регулярні повітряні тривоги, але загалом ситуація спокійна.

Львівщина

Ніч була спокійною.

Полтаващина

Вночі — тривоги по області.

Чернівці

Ніч була тихою.

Івано-Франківськ

Загалом спокійно, повітряна тревога вночі.

Луганщина

Вчора наші військові провели успішну операцію, відбили штурм Сєвєродонецька та відкинули окупантів від міста, але ворог намагається зайти у Сєвєродонецьк з боку Рубіжного. Як наслідок, у Рубіжному було найгарячіше. Багато загорянь житлових будинків. 7 поранених, в тому числі 1 дитина, 1 загиблий.

Донеччина

В місті Торецьк працювала російська авіація, втрат серед цивільних немає. Обстріли міст Авдіївка і Мар'їнка. На даний час обстріли тривають.

Маріуполь доруйновує російська артилерія і авіація. Вчора власним транспортом звідти почали виїжджати люди. За нашими підрахунками - близького 4 тисяч авто. Доїхали не всі, значна частина колони ночувала за маршрутом слідування.

Миколаївщина

Вночі повітряна тривога в місті. Продовжується бої в області. Готуємося евакуювати людей та везти гуманітарну допомогу в села, які були вчора звільненні. У Снігурівці досі повітряна тривога. В цілому ситуація контрольована.

Херсонщина

Сильні вибухи, гради протягом доби. Тривав бій біля аеропорту. Наслідки руйнувань найближчих населених пунктів уточнюється. Херсонщина на межі гуманітарної катастрофи! В населених пунктах, особливо невеличких, ситуація катастрофічна. Людям критично не вистачає медикаментів, а інколи і їжі. Також є проблема з електро-, газо- та водопостачанням. Терміново потрібен "зелелений коридор".

Одеса

Дві повітряні тревоги в ночі. Триває підготовка до можливої висадки російського десанту на узбережжя Одеської області. Кораблі росіян і досі курсують у Чорному морі, висока ймовірність нанесення ракетний ударів.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 21-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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