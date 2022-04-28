217 іграшок, які ніколи не знадобляться: на Дніпропетровщині вшанували пам'ять загиблих через війну дітей (фото)

217 іграшок, які ніколи не знадобляться: на Дніпропетровщині вшанували пам'ять загиблих через війну дітей (фото)

У місті Кам'янське на Дніпропетровщині вшанували пам'ять 217 дітей - жертв війни Росії проти України. На центральній площі виклали саме таку кількість іграшок, які їм більше ніколи не знадобляться.

Про це 28 квітня повідомили в обласній військовій адміністрації.

"217 українських дітей більше ніколи не бавитимуться на подвір’ї, не ганятимуть на велосипеді, не проситимуть у мами купити нову іграшку. Їхні життя безжалісно зжерла страшна війна. Це неможливо пробачити, бо смерть дітей не пробачають", – сказав голова ОВА Валентин Резніченко.

Такі акції вже проходили у різних містах України та світу. Долучилися Київ, Львів, Одеса, Вінниця, Нью-Йорк, Атланта, Берлін, Мюнхен, Брюссель, Будапешт, Сульцмата та Берлін.

Нагадаємо, зранку 28 квітня російські окупанти вдарили ракетами по Дніпропетровщині та поцілили в колишній завод у Синельниківському районі.

Фото: Дніпро ОВА

Фото: Дніпро ОВА

Фото: Дніпро ОВА

Фото: Дніпро ОВА

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