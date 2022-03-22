22 березня: перелік гуманітарних коридорів для евакуації людей з Маріуполя

22 березня: перелік гуманітарних коридорів для евакуації людей з Маріуполя

Для евакуації людей з Маріуполя до міста Запоріжжя сьогодні буде працювати 3 маршрути.

У вівторок, 22 березня, в Україні знову буде працювати гуманітарний коридор для евакуації людей з Маріуполя до міста Запоріжжя.

Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук у відеозверненні.

Для евакуації людей з Маріуполя до міста Запоріжжя сьогодні буде працювати 3 маршрути:

Бердянськ – Запоріжжя. Місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27;

Місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27; Мангушська громада – Запоріжжя. Місце зборів: село Юрївка Мелекинської сільської ради, пансіонат «Зміна»;

Місце зборів: село Юрївка Мелекинської сільської ради, пансіонат «Зміна»; Нікольське – Запоріжжя. Місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23.

Автобуси будуть подані до місць збору з 9:00 до 10:00.

"Ми розуміємо, що місць усім не вистачить, тому просимо проходити до автобусів організовано відповідно до інструкцій наших представників на місці. Ми точно нікого не залишемо і будемо продовжувати евакуацію щоденно за тим самим алгоритмом, поки не вивеземо усіх маріупольців", - наголосила Верещук.

Зараз вже вирушили із Запоріжжя маршрутом до Маріуполя 21 автобус та вантажівки з гуманітарною допомогою.

За її словами, також вирішується питання для доставки додаткового об'єму пального до Бердянська, щоб продовжити безоплатно заправляти машини маріупольців.

В Бердянську продовжують працювати штаби, де маріупольцям надається уся необхідна допомога.

Постійні номери штабів для допомоги маріупольцям в місті Бердянськ:

3-62-76 та 3-52-52

097 551 59 17

050 439 75 29.

Постійні номери штабів для допомоги маріупольцям в місті Запоріжжя:

(095) 220- 41- 11

(067) 220- 41- 12

0800- 503- 508

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