225 ОШП Олега Ширяєва знищив 6 полків росіян у 2025 році, - експерт

Реклама

Це дорівнює майже шести добре укомплектованим ворожим полкам, пише військовий експерт Кирило Сазонов.

Він нагадує, що згідно з офіційними даними Генштабу, у 2025 році втрати росіян становили 418 170 особового складу. Відповідно, 225 ОШП під керівництвом Героя України, майора Олега Ширяєва забезпечив 3,5% всіх втрат окупантів за рік.

«Ці цифри підтверджують те, що статистично підрозділ Ширяєва є найбільш ефективним полком Сил оборони у знищенні живої сили ворога.

Реклама

В українському війську понад 110 бригад, кількісно в кожній бригаді - 2 полки, плюс ще є 10-15 окремих полків та інших підрозділів. Загалом, це близько 230 полків. Легко порахувати, якими б були загальні результати Сил оборони, якби всі воювали так ефективно, як полк Ширяєва - щонайменше 3,4 мільйона знешкоджених окупантів в 2025 році», - вважає експерт.

Сазонов також зауважив, що 225 ОШП доводилось протистояти не просто «мобікам» з мотострілецьких бригад, а елітним спецпризначенцям, морським піхотинцям, досвідченим найманцям з ПВК «Вагнер».

«Зараз багато точиться розмов щодо найближчої долі Гуляйполя, де ворог в останні місяці просувався ударними темпами і прямо зараз «кілл-ліст» 225 окремого штурмового полку поповнюється шаленими темпами, адже бійці Ширяєва завдають окупантам значних втрат на цьому напрямку», - додав експерт.