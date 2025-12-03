225-й окремий штурмовий полк Олега Ширяєва створив новий рубіж оборони під Гуляйполем

Реклама

За словами військового експерта Кирила Сазонова, «росіяни вже готувалися увійти в місто. Але командування миттєво перекинуло найкращих».

Ключову роль у стабілізації ситуації відіграв 225-й окремий штурмовий полк, який разом з однією з механізованих бригад створив новий рубіж оборони та взяв під контроль критичну ділянку фронту. Завдяки цьому Гуляйполе залишається під контролем Сил оборони, попри безперервні атаки російських військ.

Сазонов наголошує, що для 225 ОШП це не перший випадок, коли саме їхні дії зупиняють кремлівські наступальні плани. Полк утримував «дорогу життя» під Авдіївкою, стримував ворога під Часовим Яром та одним із перших заходив на Курщину.

Підрозділом командує Герой України Олег Ширяєв («Сірко») – офіцер, який, за словами експерта, «веде своїх бійців залізною рукою та неодноразово доводив готовність виконувати найскладніші бойові завдання».

«Фронт тримається завдяки людям, які дуже професійно роблять свою роботу. 225-й – саме такі», – підсумував Сазонов.