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Про це Ласійчук сказав у інтервʼю виданню «Українська правда».

Командир 7-го корпусу ДШВ відмітив командування 225-го ОШП і наголосив, що це дієвий підрозділ.

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«Я вважаю, що це дієвий підрозділ. Розумію всю чутливість інформації, яка ходить про дисципліну в цьому полку…Але я застосовую цей полк як бойову одиницю, це не мій генеративний (організаційний) підрозділ, я не можу вносити туди кадрові зміни чи своє бачення. Я використовую його як інструмент, і він доволі ефективний на полі бою. Там є дисципліна, навченість, висока підготовка штабу. У них активно застосовуються цифрові продукти. Я вважаю полк дієвим», — сказав Євген Ласійчук про 225 ОШП Олега Ширяєва.

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На його думку, штурмові підрозділи, на кшталт 225-го ОШП, 425-го ОШП «Скеля» чи 33 ОШП — ефективні, бо вони показують результат.

«225-ий (ОШП) — зараз у нас, у 7-му корпусі, 425-ий — в „Азові“, 33-ий — у Третьому корпусі, вони працюють на загрозливих напрямках повним складом і показують результат», — зазначив командир 7 корпусу ДШВ.

Ласійчук наголосив, що для командира корпусу такі підрозділи — це суттєвий резерв, який може блокувати противника або ж допомогти відновити втрачені позиції підрозділам, які стоять в обороні.

Він вважає, що ці підрозділи необхідно залишити у вже існуючих корпусах.

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«Наприклад, 225-ий полк у нас сьогодні виконує задачі в смугах трьох бригад, які стоять в обороні. На одній із ділянок, де противник розгортається в напрямок наступу, 225-ий його блокує. А на ділянках інших бригад навіть намагається відновити втрачене положення, підтягуючи за собою групи закріплення тих самих бригад — тактика, я вважаю, дієва», — наголосив командир 7 корпусу ДШВ Ласійчук.

Нагадаємо, за вересень та жовтень 225-й ОШП Олега Ширяєва знищив понад 1600 російських окупантів, що за кількістю становить близько 4 батальйонів. Також полк зірвав російську операцію по «флаговтику» на Запоріжжі. Крім того штурмова команда у складі бійців 225-го окремого штурмового полку та наземного роботизованого комплексу (НРК) DROID 12.7 «Змій» провела унікальну операцію з ліквідації прориву ворожої групи та взяла в полон 4 росіян без втрат серед наших військовослужбовців.

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