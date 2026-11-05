225-й ОШП командира Ширяєва за допомогою НРК «Змій» взяв у полон 4 окупантів на Запоріжжі

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Про це повідомили у 225-му ОШП.

225-й ОШП продемонстрував відео операції із застосуванням НРК «Змій». Цей комплекс оснащений великокаліберним кулеметом Browning M2 та здатний розвивати швидкість до 40 км/год.

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На відеокадрах штурмовики заходять на позиції противника, працюють під контролем повітряної розвідки, а поруч із ними працює наземний роботизований комплекс із бойовим модулем (кулемет Browning M2). Перші результати підтверджують перспективність цього напрямку: роботизовані комплекси стають повноцінним елементом сучасного бою.

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Як зазначив Олег Ширяєв: «Застосування наземних роботизованих комплексів дозволяє виконувати завдання дистанційно, зменшуючи ризики для особового складу та необхідність безпосередньої присутності військових у небезпечних зонах». Таким чином, використання НРК дає змогу українським підрозділам не лише посилювати бойові спроможності, а й виконувати складні завдання із захисту позицій та логістичних маршрутів без додаткового ризику для життя військовослужбовців».

«Менше ризику для людей. Більше технологій у бою. Більше можливостей виконати завдання», — наголосив Олег Ширяєв.

Також штурмовики зачистили шляхи логістичного забезпечення та усунули загрозу подальшої інфільтрації противника на цій ділянці фронту.

Завдяки системним змінам підходу до ведення бойових дій, за показниками системи DELTA у жовтні 225-й ОШП посів третє місце серед військових частин ЗСУ за застосуванням НРК і продовжує розвивати технологічну перевагу. З початку року полк провів близько 1400 місій за допомогою роботизованих комплексів, у тому числі 579 за минулий місяць. 50% піхоти у 225-му ОШП вже замінили дрони, і це вагома частина трансформації підрозділу.

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