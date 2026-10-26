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- Війна
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225-й ОШП Олега Ширяєва зірвав російську пропагандистську операцію по «флаговтику» на Запоріжжі
Росіяни регулярно проводять свою пропагандистську кампанію по «флаговтику», показуючи що вони контролюють територію, яку російска пропаганда хоче «продати» як захоплену, але 225-й Окремий штурмовий полк неодноразово зриває їхні спроби. Чергову спробу пропагандистського «флаговтику» штурмовики зірвали на Запоріжжі.
Про це повідомив 225-й ОШП в своєму телеграм-каналі.
Бійці 225-го ОШП взяли в полон російського окупанта, який намагався проникнути до тилового населеного пункту Терсянка, встановити триколор заради пропагандистської картинки та непомітно вийти.
Напередодні 225-й ОШП опублікував відео з російським військовим, якого командування відправило в глибокий український тил.
Розвідник 36-ї російської бригади мав вирушити з Гуляйполя та проникнути до Терсянки Запорізької області — приблизно за 20 км від лінії бойового зіткнення. Завдання — встановити триколор, створити видимість просування російських військ і спробувати повернутися.
«Фактично це була місія в один кінець. Але замість звіту про чергову „перемогу“ росіянин опинився в українському полоні», — зазначає ОШП.
Під час затримання російський окупант розповів, як із колонії потрапив до армії, підписав контракт і вже після двох місяців служби отримав завдання йти з російським прапором в український тил. Полонений зізнався, що досвідченіші військові попереджали, що їх відправлять «на м’ясо».
«Отработать тряпочку и откатиться», — пояснив російський військовий свою місію.
При цьому він досі «не знає», хто правий у війні, хоча добровільно підписав контракт і взяв до рук зброю.
«Це взагалі політика ось ця велика. Я не можу судити, хто правий, хто винен», — каже він.