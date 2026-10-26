225-й ОШП Олега Ширяєва зірвав російську пропагандистську операцію по «флаговтику» на Запоріжжі

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Про це повідомив 225-й ОШП в своєму телеграм-каналі.

Бійці 225-го ОШП взяли в полон російського окупанта, який намагався проникнути до тилового населеного пункту Терсянка, встановити триколор заради пропагандистської картинки та непомітно вийти.

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Напередодні 225-й ОШП опублікував відео з російським військовим, якого командування відправило в глибокий український тил.

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Розвідник 36-ї російської бригади мав вирушити з Гуляйполя та проникнути до Терсянки Запорізької області — приблизно за 20 км від лінії бойового зіткнення. Завдання — встановити триколор, створити видимість просування російських військ і спробувати повернутися.

«Фактично це була місія в один кінець. Але замість звіту про чергову „перемогу“ росіянин опинився в українському полоні», — зазначає ОШП.

Під час затримання російський окупант розповів, як із колонії потрапив до армії, підписав контракт і вже після двох місяців служби отримав завдання йти з російським прапором в український тил. Полонений зізнався, що досвідченіші військові попереджали, що їх відправлять «на м’ясо».

«Отработать тряпочку и откатиться», — пояснив російський військовий свою місію.

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При цьому він досі «не знає», хто правий у війні, хоча добровільно підписав контракт і взяв до рук зброю.

«Це взагалі політика ось ця велика. Я не можу судити, хто правий, хто винен», — каже він.

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