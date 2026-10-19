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Про це у своєму блозі написав військовий, блогер та експерт Кирило Сазонов.

Також за місяць бійці 225 ОШП уразили 55 одиницьросійської військової техніки та нейтралізували 1018 БпЛА.

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«Що стоїть за цими цифрами? Перше — втрати особового складу. Майже 900 знищених за місяць — це серйозне навантаження на систему комплектування, підготовки та медичного забезпечення російської армії. Такі втрати потребують поповнення людьми, а новобранців необхідно навчити, озброїти й інтегрувати в підрозділи. Це ресурси та час. Друге — боротьба за технологічну перевагу. 1018 БпЛА, які, за даними полку, не досягли своїх цілей, — у середньому майже 34 на добу. У сучасній війні безпілотники забезпечують розвідку, коригування артилерії та ураження цілей. Зрив їхнього застосування означає не лише втрату самого апарата, а й потенційне порушення всього циклу виявлення та атаки», — написав Сазонов.

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До третього експерт відніс ворожу техніку й логістику. «55 уражених одиниць військової техніки — це ще один показник бойової роботи. Залежно від типу машин та характеру пошкоджень це може впливати на мобільність підрозділів, підвезення боєприпасів, евакуацію та забезпечення передових позицій», — наголошує Сазонов.

«Найважливіше — за цими результатами стоїть не одна категорія військових з 225 ОШП, а взаємодія різних складових підрозділу. Штурмові групи, оператори дронів, артилерія, ППО, медики, логісти та зв’язківці працюють як єдиний механізм. Саме тому, бойові результати не варто оцінювати лише за кількістю знищених цілей. Важливо розуміти, як ці дії впливають на можливості противника вести бойові дії, утримувати позиції та забезпечувати свої війська», — йдеться у блозі.

Автор зазначає, що вересневий звіт 225-го ОШП — це показники, які дають уявлення про масштаб його бойової роботи.

«Головний висновок очевидний: сучасна війна — це не лише зіткнення піхоти. Це комплексна боротьба, у якій результат визначають підготовка, технології, координація та здатність підрозділу діяти як команда. 225-й ОШП — це професійна команда. За кожною цифрою — бойова робота українських штурмовиків», — запевнив Сазонов.

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