24 години на добу і без вихідних військові укріплюються на кордоні із Білорусі, звідки надходить постійна загроза

На Північному кордоні з Білоруссю - наші воїни посилено укріплюються і готуються до оборони: якщо зненацька Лукашенко таки зважиться на вторгнення

Колишні вчителі, адвокати і будівельники без вихідних - 24 години на добу - опановують військове ремесло і чекають наказу. Про наміри окупантів знають, тому дивляться за кордоном як із землі, так і з неба, йдеться в ТСН.

З лопатою в руках викладач історії Житомирського вишу Юрій власноруч творить нову історію україно-російської війни. «Чистити автомат і копати окопи - це така праця до цього треба звикнути, потрібно мати розуміння, що ця війна надовго. Країна-агресорка готувалась до цього не тільки 30 років а й століттями», - переконаний він.

Затишні аудиторії і студентів він проміняв на вологі шанці і армійській побут. Коли почалось вторгнення не роздумуючи пішов до військомата. «Було розуміння, що 24 лютого треба стати на захист Батьківшини, а до того я вчив багатьох дітей, випускників любити історію, де також козаки воїни УНР захищають свою країну, тому треба дітям показувати приклад», - додає військовий.

Білоруські та російські військові постійно пересуваються на тому боці влаштовуючи чи імітуючи навчання. Проте ракетні установки розвернуті у наш бік. Аби не допустити проривів на ділянці кордону вояки посилено укріплюються. Копають, заливають бетоном, моніторять повітряний простір і прилеглу територію до Білорусі. Хлопці розповідають, до яких провокацій вдавались окупанти. «Заходили Мі-8 и Мі-24 з боку Білорусі розверталися і били зі сторони вільної України по мирному населенню», - розповідає боєць.

Окупантів з Житомирщини вигнали, але біль і розруха у прикордонних селах лишилась. Тому, аби не дати шансів агресору ці вояки на північних рубежах готуються 24 години на добу.

Читайте також:

Найбільше від ЗСУ окупантам дісталося на Запорізькому та Бахмутському напрямках: втрати росіян станом на 20 червня

В Україні зросла кількість поранених дітей внаслідок російської агресії

Вибори у Франції: блок Макрона не зміг досягти абсолютної більшості у парламенті