"24 лютого було складніше": Данілов прокоментував загрозу нового наступу РФ

Україна потужно готується до потенційного нового наступу російських окупаційних військ. Українцям також слід бути готовими до інформатак, які готує ворог.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив в ефірі телемарафону.

За його даними, у Росії вже призвали до армії 300 тисяч чоловіків, половину з яких відправили на фронт, інша половина - у резерві для нового наступу.

Також читайте Експерт пояснив важливість Вугледара для подальшого контрнаступу ЗСУ

"Ми розуміємо загрози та виклики, які є перед нашою країною. Ми до цього дуже потужно готуємося", - сказав Данілов.

Данілов зауважив, що це є викликом, але Україна гідно витримає й цю загрозу. Він нагадав, що на момент повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року ситуація було значно складнішою, оскільки Україна була сам на сам із Росією.

Наразі ж президент Володимир Зеленський щодня спілкується із своїми іноземними колегами щодо військової допомоги. Триває й інша робота всередині України.

"Так, це для нас виклик, але ми це витримаємо, бо 24 лютого 2022 року було значно складніше. Тоді ми були сам на сам з агресором. Зараз ситуація зовсім інша", - зазначив Данілов.

Він додав, що раніше деякі країни не вірили, що Україна може витримати удар, а зараз щотижня з різних куточків світу з’являються новини про допомогу Києву.

Крім того, Данілов попередив, що рівень ІПСО (інформаційно-психологічна операція. — Ред.), які використовуватиме Росія, зростатиме в геометричній прогресії.

Говорячи про мобілізацію в Україні, Данілов акцентував увагу, що вона розпочалася 24 лютого і не припинялася жодного дня. За його словами, мобілізація триває "спокійно" та "виважено", набирають у кількість людей, яка потрібна ЗСУ.

"Біля військкоматів стоять черги. Люди стоять, щоб перевірити свої дані, за потреби провести певні процедури", - пояснив Данілов.

Новий можливий наступ РФ

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи можливість нового наступу російських окупантів найближчим часом, заявив, що реванш Росії на Донбасі не зупинявся. І він посилюється там постійно, посилюється щоденно. Водночас Володимир Зеленський висловив упевненість, що РФ не вдасться захопити Україну, яка поступово готує свій контрнаступ.

Також читайте Коли Росія може розпочати наступ і на якому напрямку: відповідь військового аналітика

Головнокомандувач збройних сил Литви Вальдемарас Рупшис вважає, що Росія веде проти України тотальну війну і готує новий масштабний наступ. Рупшис зазначив, що завадити цьому можна тільки налагодивши постачання зброї українським військовим у достатній кількості.

В Інституті вивчення війни вважають, що РФ у найближчі пів року спробує здійснити нову спробу рішучого наступу, найімовірніше, в Луганській області.

Військовий експерт Сергій Грабський попередив, що новий імовірний наступ армії РФ може припасти на 24 лютого, але точна дата невідома, адже залежить від динаміки на фронті. Загрозливими є Донецький, Луганський і Запорізький напрямки. Він пояснив, що терміни щодо можливого нового наступу окупантів можуть зміщуватися на пізніший час. Втім, не виключати і того варіанту, що росіяни можуть спробувати здійснити атаку й раніше.

Генерал Польщі Вальдемар Скшипчак припускає, що Росія може напасти на Україну з власної території - з напрямку Воронежа, Курська, Брянська, рухатися звідти в південному напрямку, на захід від Харкова, вздовж річки Ворскла, що впадає в Дніпро. За цього сценарію під ударом опиняються Полтава та Дніпро.

Читайте також: