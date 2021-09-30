24-річний боєць з Львівської області трагічно загинув на військовому полігоні

Загиблого військового мають привезти на Львівщину 30 вересня.

24-річний військовий з села Завишень Червоноградського району Львівської області Роман Олекса трагічно загинув на полігоні.

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Про це сьогодні, 30 веренся, повідомила пресслужба Сокальської міськради на своїй сторінці у Facebook.

"Роману було лише 24 роки, він - учасник АТО, воював за нашу Незалежність. Герої не вмирають! Вічна пам'ять!", - йдеться у повідомленні.

Тіло військового мають привезти на Львівщину сьогодні, 30 вересня.

За даними ZAXID.NET, трагічний випадок стався на військовому полігоні в зоні АТО.

Нагадаємо, сьогодні, 30 вересня, штаб Операції об'єднаних сил повідомив про обстріл бойовиками українських позицій. Від ворожих куль загинув боєць ООС.

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