25 квітня дві російські ракети пролетіли на критичній відстані над Хмельницькою АЕС - "Енергоатом"

25 квітня дві російські ракети пролетіли на критичній відстані над Хмельницькою АЕС - "Енергоатом"

Росіяни бездумно обстрілюють територію України, випускаючи крилаті й інші стратегічно-тактичні ракети в максимально критичній близькості до ядерних об’єктів.

Зранку 25 квітня дві російські крилаті ракети пролетіли у критичній близькості від Хмельницької АЕС.

Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

За інформацією "Енергоатома", зранку о 08:10 над водоймою-охолоджувачем Хмельницької АЕС були зафіксовані дві крилаті ракети, випущені російськими військовими, ймовірно в бік міст Рівне або Здолбунів.

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"Російські збройні сили знову бездумно обстрілюють територію України, випускаючи крилаті й інші стратегічно-тактичні ракети в максимально критичній близькості до ядерних об’єктів. Це черговий акт ядерного тероризму, яких від початку військової агресії Росії проти Україні стає дедалі більше", - наголосили в НАЕК.

Компанія також наголосила, що через агресивні дії Росії – під загрозою чергової ядерної катастрофи весь світ.

Нагадаємо, 16 квітня 2022 року над майданчиком Південноукраїнської АЕС пройшли три крилаті ракети, випущені ймовірно з території Білорусі в напрямку Миколаєва. Одну з них зафіксували камери спостереження.

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